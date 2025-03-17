Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, yönetim kurulu üyeliği ve CEO’luk görevlerinden 17 Mart tarihi itibarı ile ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Alpaslan Baki Ertekin; "27 Aralık 2017 tarihinde başladığım ve 7 yıl 3 ay büyük bir gururla yürüttüğüm Erciyes Anadolu Holding yönetim kurulu üyeliği ve CEO’luk görevlerimden 17 Mart 2025 tarihi itibarı ile ayrılıyorum. TMSF başkanımız ile görüşerek birlikte bu kararı aldık. Holdingin çalkantılarla dolu zor bir döneminde göreve başlamıştım. Şu anda çok iyi işleyen bir holding bırakıyor olmanın huzurunu yaşıyorum. Görev sürem boyunca bana destek olan, birlikte görev yaptığım ve başarımızın mimarı olan 13 bin mesai arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Görev süresince beni hep evimde hissettiren Kayseri valime, büyükşehir belediye başkanıma, milletvekillerime, oda, borsa, STK başkanlarıma, büyük Kayserispor taraftarlarına şükranlarımı sunarım. 24 Mart’ta Kayseri’ye gelip inşallah vedalaşacak ve helallik isteyeceğim. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.