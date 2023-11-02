Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın adının ilçedeki hizmete kazandırdıkları Yüzüncü Yıl Parkı’nda yaşatacaklarını açıkladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, geçirdiği asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın ailesi taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette acı aileye baş sağlığı dileyen Milletvekili Özmen, kızlarının adının Aydın’da yaşatılması için söz aldı. Özmen’in konuyla ilgili talebi aktarmasının ardından açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan Zeren Ertaş’ın ilçeye kazandırdıkları Yüzüncü Yıl Parkı’nda yaşatacaklarını belirtti.

Başkan Kaplan sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı duyuruda, "Sana Söz Zeren. Adın Koçarlı’da yaşayacak. AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen’den Asansör kazasında hayatını kaybeden kızlarının adını Aydın’da yaşatılması için söz alan Kıymetli ailesine sözümüz söz. Yarın ilk meclis toplantısı ile ilçemize kazandırılan Yüzüncüyıl Parkı “Yüzüncüyıl Zeren Ertaş“ olarak değiştirilip, Zeren Kardeşimizin ismi bu parkla yaşayacak" ifadelerini kullandı.