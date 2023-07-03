Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı münasebetiyle Erzurum Kongresi’nin önemine dair, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı yazılı basın açıklamasında 23 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulunu Erzurum’da toplamasını ve 104 yıl önceki gibi Erzurum’daki STK’lerle bir araya gelmesini arzuladıklarını ifade etti.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Stratejik konumu itibariyle Türk tarihinde her zaman önemli roller üstlenen, günümüzde de uluslararası yolların ve enerji koridorların kavşağında bulunan Erzurum, Türkiye Yüzyılı’na da Türk dünyasının kavşak şehri olarak girmektedir. 100 yıl önce Erzurum Kongresi’yle Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan şehrimizin Türkiye Yüzyılı’nda Türk Devletler Teşkilatı’nın en az bir toplantısına ev sahipliği yapmasını arzuluyoruz. Ayrıca Erzurum Kongresi sivil inisiyatifin gücünü göstermesi açısından önemli bir toplantıdır. Şöyle ki Mustafa Kemal Paşa da kongreye ancak askerlikten istifa edip sivil kimliğe sahip olunca katılabilmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın Erzurum’da Erzurum’un ve bölgenin meselelerini 104 yıl evvelki gibi sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek dinlemesini çok arzu ediyoruz. Cumhuriyetimizim 100. yılında Bakanlar Kurulu’nun da Erzurum’da toplanması şehrimizin ve bölgenin moral değerlerini yükseltecek, dikkatleri şehrimiz ve bölgemiz üzerine çekecektir. Bu konuda Erzurumlu siyasilerin ve sivil toplum kuruluşlarının tek yürek olması netice almamız açısından mühimdir.”