Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Düzce’de Konuralp Antik tiyatrosunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ersoy, kazı alanında piyano ve keman eşliğinde verilen mini konseri ilgi ile izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün programında çeşitli temaslarda bulunmak için Düzce’ye geldi.

Ersoy, gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Konuralp Antik Tiyatro’yu da gezerek, Düzce Belediyesi tarafından sürdürülen kazı çalışmaları ve bölgenin tarihi ile ilgili arkeologlardan bilgi almayı da ihmal etmedi.

Düzce Belediyesi Belediye Başkan Yardımcıları Oya Kocaman ve Beytullah Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette Konuralp bölgesine hayran kalan Pervin Ersoy, piyano ve keman solosu eşliğinde tertiplenen mini konseri de ilgi ile takip etti.