Avrupa’nın 13., Türkiye’nin ise tek Pan Parks statüsüne sahip Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor. Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, sonbaharın eşsiz güzelliklerini görmek için İsviçre’nin Alplerine gidilmesine gerek olmadığını söyledi.

Avrupa’nın 13., Türkiye’nin ise tek Pan Parks statüsüne sahip Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor. Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, sonbaharın eşsiz güzelliklerini görmek için İsviçre’nin Alplerine gidilmesine gerek olmadığını söyledi.

Ormanlarındaki zengin bitki örtüsü, florası ve kanyonlarıyla ilgi çeken, Avrupa’nın 13., Türkiye’nin ise tek Pan Parks statüsüne sahip Küre Dağları, sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor. Ekoturizm açısından yüksek potansiyele sahip Küre Dağları’nın eteklerinde yer alan Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyündeki kanyon ve ormanlık alanlarda yeşilinden sarı ve kahverengine dönen renkler, sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

“Tabiat Parkı görmek için İsviçre’nin Alplerine gitmenize gerek yok”

Tabiat Parkı ile ilgili bilgi veren Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, “Küre Dağlarına ismini veren ve içerisinde İstiklal Yolu Milli Parkı bulunan devamında ise Ersizlerdere Kanyonu’nun ülkemizin 252. Tabiat Parkı’nın ilan edildiği bölgedeyiz. Burada yeşilin her tonunu görebilirsiniz. İsviçre’nin Alplerine gitmenize gerek yok. Ersizlerdere Kanyonuna gelin, Ersizlerdere Tabiat Parkı’ndaki güzellikleri görün. Bu muhteşem renk cümbüşü içerisinde bir hafta sonunu geçirmenizi isterim. Ersizlerdere Tabiat Parkına birçok bölgeden ziyaretçi ve misafirler gelmektedir. Buraya gelenler, bu manzarayı gördükten sonra buralara hayran kalıyorlar. Buradaki huzuru, buradaki dinlenmeyi başka bir yerde bulamadıklarını bizlere söylüyorlar. Biz, yöre halkı olarak gelen misafirlerimizden çok memnun oluyoruz. Doğa yürüyüşleri düzenlemekte. 12 kilometre uzunluğunda toprak zeminden oluşan bir yürüyüş yolumuz bulunuyor. Burası Çuha Doruğundan başlayıp, Ersizlerdere Kanyonuna kadar devam ediyor. Bu güzergah ismini Çuha çiçeklerinden almıştır. Bu çiçek alçaklarda beyaz, yükseklerde mavi açan bir çiçektir. Toprak zemin üzerinde, çuha çiçeklerinin içerisinde renk cümbüşünün olduğu bu toprak parkurda misafirlerimizle huzur dolu bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Burası Türkiye’nin en güzel sonbahar manzarasının görüldüğü bir bölgede sizler, doğanın içerisinde yürüyüş yapacaksınız. Hafta sonu burada geçireceğiniz zaman ile yeniden motive olacaksınız. Şehrin stresinden arabaların gürültüsünden kurtulup sizleri Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkını görmeye davet ediyorum” dedi.

“Savaşlarda tüm erlerini kaybettiği için köyümüzün adına Ersizlerdere denilmiştir”

Ersizlerdere Tabiat Parkı’nın İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı güzergahında bulunduğunu söyleyen Çağır, “Ersizlerdere bölgesi, 1. Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, Kurtuluş Savaşına giden tüm erlerin şehit düşmesinden, köyde cenaze namazı dahi kılacak kimsenin kalmamasından dolayı Dere köyü Ersizlerdere köyü ismi verilmiştir. Ersizlerdere Tabiat Parkı, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı güzergahı üzerindedir. Bizim bölgemizde 95 kilometrelik parkur bulunuyor. İnebolu Türk Ocağı önünden başlayıp Kastamonu’nun Cumhuriyet Meydanına karar olan bölüm Türkiye’nin en uzun üçüncü trekking yolu olarak geçiyor. Her yıl bu güzergah üzerinde de kış aylarında ve yaz aylarında doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Her yıl bu yürüyüşlerin düzenlenmesiyle de İstiklal ruhunun, Milli mücadele ruhunun yaşatılmasına vesile oluyor. Bizlerde bundan çok gururluyuz, çok memnunuz böyle bir bölgeden doğmaktan” diye konuştu.

“Küre Dağları, Türkiye’de Pan Parks sertifikalı tek bölgedir”

Küre Dağları’nın Türkiye’de Pan Parks sertifikalı tek bölge olduğunu belirten Çağır, “Avrupa’nın 13’üncü, Türkiye’nin de tek Pan Parks statüsü bulunan Küre Dağları Milli Parkı, ismini aslında Küre ilçesinden almıştır. Küre, bakır ocağı demektir. Bakır ocaklarının merkezi anlamındadır. Kalkolitik dönemden yani M.Ö. 5 bin yılında başlayıp günümüze kadar kesintisiz bir kronolojiye sahiptir. Küre ilçemizde bakır her dönemde işlenmiştir. Bundan ev eşyaları, savaşta kullanılan araçlar gibi malzemeler Küre bölgemizde yapılmıştır. Ticaretinin gücü sayesinde de Küre ilçemiz, Sinop’tan Ilgaz Dağının eteklerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan bir bölgedir. Küre Dağları Milli Parkına, Pan Parks statüsü verilmiştir. Pan Parks, 10 bin hektardan büyük alanlara verilen bir bölgedir, insan elinin değmediği bölge olarak biliniyor ve Türkiye’nin de Dünyaya armağanı olarak kabul edilen bir bölgedir Küre Dağları Milli Parkı” şeklinde konuştu.

“Aynı günde 4 mevsimi yaşayabileceğiniz tek yer Ersizlerdere Tabiat Parkı’dır”

Aynı günde 4 mevsimin yaşanılabileceği tek yerin Ersizlerdere Tabiat Parkı olduğunu ifade eden Ersizler Köyü Muhtarı Nihat Kaya ise, “Eko Turizm Başkanı Mustafa Çağır’ın çalışmaları sonucu geçtiğimiz yıllarda Ersizlerdere bölgesi, Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Şimdi bölgemiz projelendirme aşamasındadır. Bölge için yeni projeler hazırlanıyor. Burası güzel ve bakir bir bölgedir. Görülmesi ve gezilmesi gereken bir bölge. Bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor. İnanıyorum ki Türkiye’nin birçok yerindeki Tabiat Parklarından daha güzel olacağını ve daha çok yerli ve yabancı turist çekeceğini düşünüyorum. Bir bakıyorsunuz sabahleyin sis etkili bölgemizde, öğleye doğru da yağmur çiseliyor, akşamüzeri de bakmışsınız güneş açmış. Akşamda soğuk bir hava hakim. 4 mevsimi aynı günde yaşayabileceğiniz bir havaya sahip. Havası ve suyu çok güzel bir bölge, bizlerde bu yüzden köyümüzden ayrılmadık. Bu güzellikleri ülkemizin her yerinden insanların gelip görmelerini tavsiye ederim. İnşallah önümüzdeki günlerde köy pansiyonculuğunu, ev pansiyonculuğunu daha da aktif hale getireceğiz. Hatta bunun için yer arayışlarımızda bulunuyor. 30 odalı bir konak yapmayı da planlarımız arasına aldık, inşallah bunu da yapacağız” ifadelerini kullandı.