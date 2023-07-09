DÜZCE(İHA) – Düzceli olan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Düzce’de kusursuz kafeyi ziyaret ederek personellerle buluştu.

Down sendromlu çocukların hayata kazandırıldığı Kusursuz Kafe her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bir birinden ünlü sanatçıları ağırlayan Düzce Belediyesi şirketi BELTUR tarafından çalıştırılan Kusursuz Kafe, bürokrasiden de önemli kişileri de ağırlıyor.

Son olarak Düzceli olan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kusursuz kafeyi ziyaret etti. Burada personellerle bir araya gelen Yazıcı, çalışanlarla özel gençlerle sohbet etti hatıra fotoğrafı çektirdi.