Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, ligdeki hakem yönetimiyle alakalı sitemde bulunarak, "Rakip oyuncular hep yatarak zaman geçiriyor, geçen sezon Mersin İdman Yurdu ile şampiyon olurken de biz 30 hafta boyunca bunu yaşadık" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’nın Teknik Direktörü Ersin Aka, bu sezonki hakem yönetimleriyle ilgili eleştirilerde bulundu. Rakip oyuncuların oyunu soğutmak adına sürekli yatarak tempoyu düşürdüğünü vurgulayan Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, “Buna çözüm bulmalıyız futbolumuz başka bir şekilde gelişemez” diye konuştu.

Maçlarda görev alan hakemlerin bu konuda daha duyarlı olmasını söyleyen Aka, "Biz Turgutlu maçında da Ergene Velimeşespor maçında da aynı şeyleri yaşadık. Rakip oyuncular sürekli yatarak hep zaman geçiriyorlar. Geçen yıl biz Mersin İdman Yurdu’nda şampiyon olduk ve 30 hafta boyunca bu durumu yaşadık. Hakemlerimizin bir standarda olması gerekiyor. Yere yatan bir oyuncuyu dışarı alsak, biraz beklese, takımını eksik bıraksa. Bir oyuncu 5 dakika yerde yattığında benim ritmim bozuluyor. Karşıyaka’ya geldiğimden bu yana 6 haftadır en büyük sorunum bu. Ritmi yakalıyoruz, geri bırakıyoruz. Bunun bizim futbolumuzla veya oyuncumun performansıyla alakası yok. Hakemlerimizin oyunu soğutmasıyla alakası var. Daha doğrusu rakiplere müsaade etmesiyle. Ben her yerde bunun altının çizilmesini istiyorum. Buna bir çözüm bulunması lazım. Başka türlü futbolumuzun gelişeceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.