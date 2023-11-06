Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, bay geçilen haftada Çeşme’de gerçekleştirdikleri 4 günlük kampta açıklamalarda bulunarak, "Ligde maç yapmadığımız haftada, sahamızın bakıma alınmasından dolayı kamp tercihimiz bir zorunluluk oldu bizim için. Bu haftayı bir fırsata dönüştürmeye çalıştık ve Çeşme’de çok iyi bir ortam bulduk” dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 9. haftayı hem bay geçtiği için hem de tesislerdeki antrenman sahasının bakıma alınmasından dolayı Çeşme’de 4 günlük kampa girdi. Karşıyaka’nın Teknik Direktörü Ersin Aka da, yoğun antrenmanlar yaptıklarını ve eksikliklerini her anlamda gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, “Oyuncularımızın istek ver arzusu çok iyi ve bu bizi çok çok mutlu ediyor. Bir arada olmak enerjik bir şekilde çalışmak gerek otel imkanlarımız, gerek saha imkanlarımız, gerekse hava, iklim olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Bu anlamda bize bu imkanları sundukları için yönetimimize çok teşekkür ediyoruz ve ‘İyi ki buraya gelmişiz’ diyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Sakatlıklar bizi üzdü”

Takım içindeki sakatlıkların kendilerini üzdüğünü belirten Aka, “3 haftadır Ferdi’nin sakatlığı var ve 2 maçtır iğne olarak oynatmak zorunda kaldık. Alpay’ın eli hala alçılı, kaynama durumu yüzde 80’e gelmiş durumda, bu şekilde antrenmanlara yüzde yüz çıkıyor, bu bizim için sevindirici. Enes Nalbantoğlu’nun alt adalesinde bir problemi var, 2 gündür biraz dinlendirerek daha hafif antrenmanlar yaptırıyoruz. Bunun dışında bir eksiğimiz yok. Enerjimiz, oyuncularımızın isteği çok iyi, kamp ortamımız sorunsuz ve güzel geçti” diye konuştu.

“Ligin üzerinde bir kadromuz var”

Ligin en iyi ekibi olduklarını vurgulayan Ersin Aka, “Takımımızı kadro mühendisliği anlamında kurduğumuzda, ilk günde söylemiştim, şu anda da söylüyorum kadro kalitemiz, derinlik anlamında olsun, bireysel anlamda olsun ligin üzerinde ve bu biz bu ligin en iyi takımıyız. Öncelikle karakter olarak gerçekten camiasını benimseyen, takım arkadaşlarını, kulübünü benimseyen bir takıma sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Bundan dolayı çok mutluyuz. Gerek yönetimimiz, gerek teknik heyetimiz, gerek çalışan personel olarak bundan son derece memnunuz. Tek problemimiz biraz daha ağır gittiğini düşündüğüm oyun anlamındaki sıkıntılarımız. Bunun da sebeplerini asla bir eleştiri olarak söylemiyorum, ilki çok yeni bir takım olmamız ikincisi de daha çok üst liglerden gelen oyuncularımın bu ligin oyununa ve karakterine çok uyum sağlayamamaları olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.