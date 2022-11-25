Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) ve Erzurum Barosu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne özel klip hazırlandı.

Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) ve Erzurum Barosu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne özel klip hazırlandı.

ERSANDER Kadın Kolları Başkanı Sevnur İçyar ve Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı İlknur Sarcan tarafından hazırlanan klipte birçok kadın üye kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgi verdi.