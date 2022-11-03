Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER), Tortum’da düzenlen Birinci Tortum Kültür ve Sanat Festivaline renk kattı.

Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER), Tortum’da düzenlen Birinci Tortum Kültür ve Sanat Festivaline renk kattı.

Tortum Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Tortum Belediyesi’nin katkı verdiği, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu, ERBAP temsilciliği tarafından desteklenen Tortum Kültür ve Sanat Festivali, Tortum Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Festivale katılan ERSANDER’in açtığı karma sergi ilgi gördü. Festivalede ERSANDER Genel Sekreteri Vahit Alkır, festivali izlemeye gelen konuklara Erzurum türkülerinden bir demet sundu.

Festivale eşi Tuğba Bayram ile katılan Kaymakam Fatih Bayram, kültür ve sanat festivalini geleneksel hale getireceklerini bildirdi. Kaymakam Fatih Bayram, "Genç nesillerimize öz kültürümüzü benimsetmek ve özümsetmek için tüm kurumlarımızla elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.