Geçtiğimiz yılın Cumhuriyet Bayramı’nda, kadim şehrin kültür ve sosyal hayatına katkıda bulunmak amacıyla Erzurum ortak paydasında buluşan bir grup gönüllünün kurduğu Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, birinci yaşını kutluyor.

Geçtiğimiz yılın Cumhuriyet Bayramı’nda, kadim şehrin kültür ve sosyal hayatına katkıda bulunmak amacıyla Erzurum ortak paydasında buluşan bir grup gönüllünün kurduğu Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, birinci yaşını kutluyor.

Bir yıl içinde önemli etkinlik ve faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren ERSANDER’i zirveye taşıyan ekip, bugün Müceldili Konağı’nda üyeleriyle bir araya geldi, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, biri birleriyle kucaklaştı ve yaş günü pastası kesti.

*Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar ve Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Prof. Dr. Besim Yıldırım’ın yanında Erzurum basın camiasıdan gazetecilerin buluştuğu sabah kahvaltısına katılan konuklara ERSANDER Başkanı Ümit Gergit bilgi aktardı.

*ERSANDER Kadın Kolları Başkanı Sevnur İçyar’ın yaptığı takdim konuşmasının ardından mikrofona davet edilen Başkan Gergit, şunları söyledi:

"Sadece kültür ve sanatına değil, Erzurum’un hemen her değerine sahip çıkmak amacıyla; ’Birimiz hepimiz, hepimiz Erzurum için’ sloganından hareketle yola çıktık.

Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’mizin kuruluşunun birinci yıldönümünde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize giderek büyüyen ve gücüne güç katan ERSANDER ailesi adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Bir yıl önce büyük bir heyecanla, özene bezene nakşettiğimiz ERSANDER bayrağının bugün zirvelerde dalgalandığını görüyor olmanın haklı gurur ve sevincini yaşadığımızı biraz da caka satarak özellikle belirtmek istiyorum.

Kısıtlı imkanlarla bu kadar

Kısıtlı imkanlarla, gerek ulusal ve gerekse uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin çok daha detaylısını cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı arefesinde hız kesmeden, aynı şevk ve heyecanla sürdürmek istiyoruz.

Yenilikler peşindeyiz

Bunun için yenilik ve güzellikler peşindeyiz. Ses getirecek, beğeni toplayacak, dikkat çekecek organizasyon ve etkinliklere imza atma gibi bir niyet içindeyiz. Hazır yeri gelmişken bir acı gerçeğe vurgu yapmadan geçemeyeceğim...

Herkese çağrımız var

Bir zamanlar bulunduğu coğrafyanın en hareketli ve merkez kentiyken, şimdilerde mazisini arar hale gelen Erzurum’u eski parlak günlerine kavuşturma adına bizim dışımızdaki dernek, cemiyet ve sosyal kuruluşların yanında üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlarıyla işbirliğine hazır olduğumuzu en yüksek perdeden haykırarak duyurmak istiyorum...

Aradaki açığı kapatmamız lazım

Ülkemizdeki tüm şehir ve hatta ilçelerin büyük ve amansız bir yarış içinde olduğu gerçeğinden hareketle Erzurum olarak biz de üzerimize düşenden çok daha fazlasını; aradaki açığı kapatma adına yapmamız gerektiğini dikkatlerinize sunuyor.’’