Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza üzücü. Bu maçı iyi analiz edip, neleri daha iyi yapmamız gerektiği derslerini çıkartıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk mağlubiyetimizi burada tattık ama ayağa kalkmasını da bileceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK’ya 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmapor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "Bodrumspor kenar ortalarla direkt geçişlerle etkili olmaya çalışan bir takım. Yediğimiz goller bunu gösterdi. Bunlar olabileceği için zaten ikinci golü bulmamız gerekiyordu. Zorunlu oyuncu değişikliklerinden kaynaklananda sıkıntılar yaşadık. Bizim adımıza üzücü. Çünkü 1-0 öne geçtiğimiz bir maçta, pozisyonlar bulduğumuz maçta buradan eli boş Bandırma’ya dönmemiz üzücü. Bu maçı iyi analiz edip, neleri daha iyi yapmamız gerektiği derslerini çıkartıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk mağlubiyetimizi burada tattık ama ayağa kalkmasını da bileceğiz" diye konuştu.