Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol müsabakasına kaydettiği 43 sayı ile kariyer rekoru kıran Errick McCollum damga vurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol müsabakasına kaydettiği 43 sayı ile kariyer rekoru kıran Errick McCollum damga vurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde dün akşam erteleme maçında Pınar Karşıyaka ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya geldi. Müsabaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynandı ve İzmir temsilcisi bu zorlu mücadeleyi 96-91 kazanmayı başardı. Yeşil-kırmızılılarda maça Errick McCollum damga vurdu. 34 yaşındaki oyuncu, 35 dakika süre aldığı karşılaşmayı 43 sayı 3 ribaund ve 6 asist ile tamamlarken, 41 verimlilik puanına ulaştı. Böylece ABD’li yıldız, hem kariyer sayı rekorunu kırarken hem de kariyer verimlilik puanı rekorunu kırdı.