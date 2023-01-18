Ağız ve Diş sağlığı merkezinde Başhekim değişikliği yaşandı.

Ağız ve Diş sağlığı merkezinde Başhekim değişikliği yaşandı.

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde kendi istediği ile istifa eden Başhekim Feridun İlday’ın yerine Doktor Erol Tuşik Başhekim olarak atandı.

Erzurum’un ve Bölgenin önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yeni başhekim ataması yapıldı. Uzun zamandır Başhekim olarak görev yapan Feridun İlday’ın sağlık nedenleri ile görevinden ayrılmasının ardından boşta olan Erzurum ağız ve diş sağlığı merkezine Başhekim olarak genç Doktor Erol Tuşik getirildi.

Ağız ve diş sağlığı merkezinde Doktor olarak görev yapan yeni başhekim Erol Tuşik, hastaları tarafından sevilen ve işindeki başarısı ile dikkat çene bir isim. Doktor Erol Tuşik’in Başhekim olarak atanması memnuniyetle karşılandı.