Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi bünyesinde yeni kurulan koroner bakım ünitesi hizmete girdi.

Yapılan açıklamaya göre, Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi branşlarında ülkenin seçkin merkezleri arasında yer alan ve her geçen gün genişleyen işlem çeşitliliği ile hastalara günümüz tıbbi gerekliliklerini azami ölçüde sunan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 8 yataklı 2. Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi fiziki alt yapı, yapım ve teknik çalışmaların sonuçlanması ile devreye alınarak hizmete başladığı bildirildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, hastaneye kazandırılan yoğun bakım ünitesinin, hastalara sunulan sağlık hizmetinin kesintisiz ve kaliteli şekilde arttırılması yönündeki çalışmaların bir parçası olduğunu belirterek, hastanede yoğun bakım kapasite artımı için ayrıca çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Zehir, Yeni Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nin hastanenin zemin katında hizmet vermeye başladığını sözlerine ekledi.