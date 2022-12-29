Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda aldıkları Giresunspor mağlubiyetinin ardından, "Rakibimizin geçişlerine cevap veremedik" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda aldıkları Giresunspor mağlubiyetinin ardından, "Rakibimizin geçişlerine cevap veremedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, şunları söyledi:

“Bugün Giresun’un önünde aldığımız bir mağlubiyet var. Acı olan taraf çalıştığınız ve söylediğiniz pozisyonlardan, hücum opsiyonlarından yediğimiz goller. O daha da sinirlendiriyor. Çünkü Giresunspor 75. dakikadan sonra en fazla gol atan, takımları en çok golü 75. dakikadan sonra attılar. Nitekim 2. golü de o şekilde yedik. 1-0 öne geçtiler. İkinci yarı oyuna çıktığımızda 1-1’i yakaladık ve oyun bizim elimizdeydi. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ama maalesef rakibin uzun toplarla geçişlerine cevap veremedik. Nitekim maçı böyle kaybetmiş olduk.”