Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1 kaybettikleri Y. Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oynadığımız oyunla bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum" dedi. Erol Bulut, istifa ile ilgili soruya ise, "İstifa konusunda kimlerin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum" diye cevap verdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1 kaybettikleri Y. Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oynadığımız oyunla bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum" dedi. Erol Bulut, istifa ile ilgili soruya ise, "İstifa konusunda kimlerin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum" diye cevap verdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK 15 puanda kalırken, Kayserispor ise puanını 23’e yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

"Oynadığımız oyunla bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum"

Zorlu maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oynadığımız oyunla bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama maalesef değerlendiremedik. Bunları hafta içi de net bir şekilde çalıştık ama yine atamadık. Zaten bir zor gol atıp kolay gol yiyen bir takımız. Bugün de o şekilde 2 gol yedik. Pozisyonlara baktığımız iyi oyunumuzu ve şanslarımızı değerlendirmiş olsaydık daha farklı bir maç olurdu. Sonuçta futbol böyle, yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman ve gol yediğiniz zaman mağlup oluyorsunuz" dedi.

"İstifa konusunda kimlerin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum"

Taraftarların yoğun istifa tezahüratları ile ilgili soruya da cevap veren ve sorunun muhatabının yönetim olduğunu dile getiren Erol Bulut, ilginç açıklamalarda bulunarak, "Maç kötü gidince yada mağlup olunca taraftarlar tepkilerini gösterebiliyorlar. Ben o konuya daha farklı bir cevap vermek istiyorum. Doğru yer olduğunu düşünmüyorum ama bu konuda kimlerin ne yaptırdığını ve taraftarın neden öyle bağırdığını çok iyi biliyoruz. İstifa konusundaki soruyu bana değil, yönetime iletmeniz gerekiyor, bana değil" ifadelerini kullandı.