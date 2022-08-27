Edinilen bilgilere göre, olay ilçe merkezinde meydana geldi. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri A.B., isimli bir şahsı gözaltına aldı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler 9 gram Eroin ve 1 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde eroin ve metanfetamin isimli uyuşturucular ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

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