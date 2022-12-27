Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Savunma sanayinde bütün silahımızı, mermimizi, kahraman ordumuzun bütün ihtiyaçlarını dışarıdan alıyorduk. Artık yerli ve milli olarak yüzde 85’ini kendimiz yapıyoruz” dedi.

Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Savunma sanayinde bütün silahımızı, mermimizi, kahraman ordumuzun bütün ihtiyaçlarını dışarıdan alıyorduk. Artık yerli ve milli olarak yüzde 85’ini kendimiz yapıyoruz” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ilk olarak Ordu Valiliği’ni ziyaret etti. Sonrasında partililer ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret eden Eroğlu, bakanlıkları döneminde Ordu’ya kazandırdıkları yatırımları açıkladı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de bakanlığı döneminde çok sayıda projelere imza attıklarını anlattı.

"Hilmi Bakanımız İstanbul’da büyük hizmetler yaptı"

Eroğlu, "Değerli bakanımız Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla İstanbul’da birlikte çalışmıştık. Ben İSKİ Genel Müdürüyken, kendisi özellikle İGDAŞ’ta hava kirliliğini yok eden, o zaman yönetim kurulu başkanıydı. O tarihte bakanımızdan önce İstanbul’da hava kirliliğinden dolayı gaz maskesi dağıtılıyordu. Bakanımız o dönem İGDAŞ’ın başına geçince bütün İstanbul’u doğal gaza kavuşturdu ve hava kirliliği azaldı. İGDAŞ’taki görevinizden önce özellikle başka ülkelerin konsoloslarına çevre tazminatı veriliyordu. Hava kirliliği, çöp dağlarıyla mücadele konusunda sayın bakanımız İstanbul’da büyük hizmetler yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak birlikte çalıştık çok sayıda barajın temelini birlikte attık. Ilısu Barajımızın başlangıcı konusunda büyük katkılarınız oldu. Enerji Bakanlığı döneminde enerjinin Türkiye’de gelişmesi ve elektrik üretimi artırılması konusunda çok büyük katkılarınız oldu” dedi.

"170 tane baraja imza attık"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ziyaret sebebiyle hem geçmişi yad ettiklerini hem de gelecekle köprü kurduklarını belirtti. Güler, “Birlikte çok güzel hizmetler yaptık ama bizim maceramız aslında 1994 yılında, sayın Cumhurbaşkanımızla başladı. İlk önce ben İSKİ’yi devraldım. Sonrasında İGDAŞ çalışmaları oldu. O zamanlar İstanbul susuzluktan kırılıyordu. Hatta benzin istasyonu gibi su istasyonları vardı. Benzin doldurur gibi bidonlarla gidiyor sularınızı alıyordunuz. Herkes bidonlarını o şekilde taşıyordu. Haliç kokuyordu her taraf rezalet bir haldeydi ve hava kirliliğinden de kırılıyordu. Çöp patlıyordu. Öyle bir İstanbul devralındı ve sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte muazzam hizmetler oldu. Veysel bey orada efsane genel müdür olarak çalışmalar yaptı. Bakanlıklar dönemimiz başladı. 170 tane baraja imza attık. O dönemdeki çalışmalarla şu anda enerji konusunda, su konusunda, sulama konusunda, tarım konusunda, muazzam işler yapılıyor. Yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi şimdi ise dalga enerjisine başladık. O da şimdi yenilenebilir enerjilerden bir tanesi. Dolayısıyla hem bir tarih yazıldı hem hizmetler zincirine yeni eserler eklendi. Bu güzel günler bizleri buraya getirdi. Böyle güzel günleri birlikte yad etmiş olduk" şeklinde konuştu.

AK Parti Ordu İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Teşkilatı’nın 2023 seçimlerine hazır olduğunu söyledi. Türkiye’nin son yıllarda çok önemli işlere imza attığını kaydeden Eroğlu, “Gençler bilmiyor bunu, ben buraya gelirdim, yollarda perişan oldurduk, yani yol yoktu. Dağların tepesinden Trabzon’a giderken böyle keçi yolu gibi yollar vardı. Ama şimdi dağlar devrildi, bütün yollar yapıldı, havaalanları, muhteşem şekilde hastaneler yapıldı” ifadelerine yer verdi.

“Savunma sanayimiz her geçen gün büyüyor”

Türkiye’nin savunma sanayide kendi ihtiyaçlarının yüzde 85’ini yerli ve milli olarak ürettiğini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Savunma sanayinde bütün silahımızı, mermimizi, kahraman ordumuzun bütün ihtiyaçlarını dışarıdan alıyorduk. Artık şu anda yüzde 85’ini kendimiz yapıyoruz, yerli ve milli. Bakın, dünyanın en güzel SİHA’larını ve İHA’larını biz yapıyoruz. Dünyanın en modern helikopterlerini biz yapıyoruz. Harp gemilerini şu anda biz yapıyoruz. Bildiğiniz üzer Tayfun denendi, menzilini biliyorsunuz çoğunu korkuttu. Ayrıca, ‘mademki savaş uçağı vermiyorsunuz, o zaman biz yaparız dedik’ biliyorsunuz geçen hafta Kızıl Elma havalandı, ilk defa dünyada Amerika’dan sonra Türkiye insansız savaş uçağını yaptı Allah’a şükür, işte Türkiye bu.”