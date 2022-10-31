AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, toprağı sulanmayan her bölgenin baraj ve göletlerle suya kavuşturulduğunu belirterek, Edirne’de 114 derenin ıslah edildiğini ve yapılan yatırımlarla 1 milyar 677 bin lira gelir artışı sağlandığını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, toprağı sulanmayan her bölgenin baraj ve göletlerle suya kavuşturulduğunu belirterek, Edirne’de 114 derenin ıslah edildiğini ve yapılan yatırımlarla 1 milyar 677 bin lira gelir artışı sağlandığını söyledi.

Edirne Asker Hastanesi şehitliğinde dedesi Topçu Er Hacı Hasanzade Mehmet Efendi’nin kabrini ziyaret eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, tüm şehitler için dua etti. Eroğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapan iş adamı Cemil Güler’in cenazesine de katıldı. Daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Edirne Askeri Hastanesi’nin tarihi kalıntıları ve eski piyade kışlasında incelemelerde bulunan Eroğlu, ziyaretlerinin ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Partililerle yaptığı toplantıda konuşan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Edirne’yi çok önemsediğini ve yeni projelerin hayata geçirileceğini aktardı. Edirne için planlanan projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin açıklayacağını belirten Eroğlu, yakın zamanda Erdoğan’ın Edirne’ye geleceğini belirtti.

"1 milyar 677 bin lira gelir artışı sağlandı"

Yaklaşık 10 milyar liralık yatırımın yapıldığını ifade eden Eroğlu, 38 baraj ve göletin de inşasının tamamlandığını aktardı. Toprağı sulanmayan her bölgenin baraj ve göletlerle suya kavuşturulduğunu vurgulayan Eroğlu, 114 derenin ıslah edildiğini ve yapılan yatırımlar ile 1 milyar 677 bin lira gelir artışı sağlandığına vurgu yaptı. 28 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu ve gelir getirici yatırımlar yapıldığını dile getiren Eroğlu, Değirmenyeni’de yapılan yatırımlar ile Edirne’nin cevizle anılmaya başlandığını aktardı. Edirne’ye 14 tane meteorolojik anlık hava durumu cihazlarının kurulduğunu belirten Eroğlu, “Edirne’ye özel idare hariç tamamen merkez yönetim olarak 25 milyar Türk lirası geçen yılsonu itibarıyla yatırım yapıldı. Ben de buranın evladı olarak Balkan harbinde şehit düşen şehitlerimizi ziyaret ettim. Çok duygulandım. Allah onlardan razı olsun. Biz buraya toplam 38 baraj ve gölet inşa ettik. Ayrıca 3 baraj ve 1 gölet de inşa ediliyor” dedi.

“Edirne artık taşkınlarla değil, verimle anılıyor”

Toplantıda konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, eskiden taşkınlarla anılan Edirne’nin artık verim ve üretimle anıldığına dikkat çekti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2023 hedeflerine ulaşmak için tüm teşkilat olarak gayret ettiklerini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Eroğlu konuşmasının ardından AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba’ya yapılan yatırımlar ve projelerle ilgili dosyayı teslim etti. Ayrıca Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak asırlık bir proje için de Edineli vatandaşlara müjdeyi verdi.