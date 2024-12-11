Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Valverde, “Çok mutluyuz. Atmosfer gerçekten çok zordu. Güçlü bir takıma karşı oynadık. İlk yarı oyun dengeliydi. Bir şans golü bulduk. İkinci yarı kalitemizi gösterdik” dedi.

“Fenerbahçe’ye karşı böyle bir statta kazanmak çok önemli”

Müsabakada 2 gol atan Inaki Williams’ın performansıyla ilgili İspanyol teknik adam, “Inaki çok önemli bir golcü. Bize güç katıyor. 10 yıldır da Athletic ile beraber. Fenerbahçe’ye karşı özellikle böyle bir statta kazanmak çok önemli. Bizi de kendimize daha iyi hissettiriyor” diye konuştu.

“Takım olarak hareket ediyoruz”

Takımın elde ettiği galibiyet serisiyle ilgili soruya Valverde şu yanıtı verdi:

“Biz her takımın yaptığını yapıyoruz. Oyunu dengelemeye çalışıyoruz. Atak yaparken defans bizim için önemli. Takım olarak hareket ediyoruz. Dolayısıyla iyi sonuçlar alıyoruz.”

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Nico Williams’ın sağlık durumuyla ilgili Valverde, “Yarını beklememiz gerekiyor. Ayağında şişlik vardı. Yarını bekleyip daha net konuşabiliriz” şeklinde konuştu.

“Tüm puanları toplamamız gerekiyor”

Avrupa Ligi’nde ilk 8 ile ilgili konuşan Valverde, “Adım adım bakmamız gerekiyor. 16 puanımız var. Giremeye de biliriz. Puana gerek var mı yok mu bunu sonra göreceğiz. 5. takım bazen 8. takımdan kötü olabiliyor. Kazanmamız gerekiyor, tüm puanları toplamamız gerekiyor” dedi.

“Şimdiden finali düşünürsek daha kötü olabilir”

Avrupa Ligi’nde lider olmaları ve favori takımlardan biri olarak görülmesiyle ilgili Valverde, “Ludogorets, Roma ve Fenerbahçe gibi güçlü maçlar oynadık. Bütün takımlar San Mames’te olmak istiyor. Şimdiden finali düşünürsek daha kötü olabilir. Elimizden geleni yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe gol atsaydı maç farklı yere gidebilirdi”

Valverde, maçın ikinci yarısındaki oyunlarıyla ilgili, “İkinci yarıyı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakip 10 kişi kalınca top tutmak istedik. Bizim asıl amacımı Fenerbahçe’nin atmamasıydı. Gol atsaydı bu ambiyansta maç farklı bir yere gidebilirdi” dedi.

Deneyimli teknik adam kaleci Unai Simon’un zamana ihtiyacı olduğunu ve ayrıca iyi bir kalecileri daha olduğunu söyledi.

“Finalden önce Beşiktaş maçını düşünüyorum”

Avrupa Ligi’nde finalde görmek istediği takımlarla ilgili sorulan soruya Valderde, “Biz finalde isek diğer takımların önemi yok. Finalden önce önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçını düşünüyorum. Beşiktaş maçı zor atmosfer olacak. Ama biz yine oyunumuzu oynayacağız. Kazanırsak bizim için tabii ki iyi olacak” yanıtını verdi.