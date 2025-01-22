Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, bugün istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve Beşiktaş’ın haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde açıklamalarda bulundu.

“Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı”

Tüpraş Stadyumu’nda siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Valverde, “3 gün önce maçımız vardı ama daha iyi olabilirdik. Forvetlerini çok boş bıraktık. Galibiyete ihtiyaçları vardı ve agresif oynadılar. Bugün daha çok topa sahip olabilirdik. Sahada daha iyi olabilirdik. Fırsatlar da yakaladık. Atmosfer de çok güçlüydü. Bu şekilde oynamak zordu. Daha iyi olan Beşiktaş’tı ve hak ettikleri galibiyet aldılar” ifadelerini kullandı.

“Sonucu kabul ederek önümüze bakmamız gerekiyor”

İspanya La Liga’da son hafta Osasuna’ya karşı kazandıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Ama bugün kaybettik. Çünkü Beşiktaş daha güçlüydü. Biz de güçlü bir takımız, Beşiktaş da güçlü takım. Sonucu kabul ederek önümüze bakmamız gerekiyor. 4-1’e bakınca bu sezon için en farklı mağlubiyet. Rakiplere karşı elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa’da her zaman güçlü olmalısınız. Ben her zaman kazanmayı isterim. Beşiktaş’ın da sorunları vardı ama iyileştiler. Öğrenmemiz gereken konular var” şeklinde konuştu.

“Daima hücumu düşünüyoruz”

Ernesto Valverde, maçın her anında hücumu düşündüklerine de vurgu yaparak, “Biz daima ileriye bakan bir takımız. Daima hücumu düşünüyoruz. Oyuncularıma maç 3-1’ken de ileriye atak yapmalıyız diye konuştuk. Averaj önemli ama Beşiktaş 3 oyuncuyla çok atak yakaladı. Bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadık” cümlelerine yer verdi.

“Elemeyi geçmeyi hedefliyoruz”

Beşiktaş’a karşı alınan farklı mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını söyleyen Valverde, “4 gol yediysek bir şeyler kötü gitmiştir. Beşiktaş bize problem oluşturdu. Sahada iyi değildik. Beşiktaş’ın kaliteli futbolcuları ve iyi bir teknik direktörü var. Bugün Beşiktaş daha istekliydi. Buradan ders çıkarıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her zaman önümüze bakıyoruz. Yarın diğer maçların sonuçlarını görmemiz lazım. Elemeyi geçmeyi hedefliyoruz. Ama tabii kaybetmek hoşumuza gitmiyor” dedi.

“Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları farklıydı"

Bu sezon yine UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup ettiklerinin hatırlatılması üzerine İspanyol teknik adam, “Fenerbahçe’nin de iyi oyuncuları var. O gün kazandık, bugün kaybettik. Fenerbahçe daha iyi desem Beşiktaş taraftarı kızacak. Fenerbahçe iyi desem Beşiktaş taraftarı kızacak. Farklı maçlardı” değerlendirmesinde bulundu.

“Sıra dışı bir atmosfer vardı”

Valverde, Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosferin hem takımı hem de hakem üzerinde baskı oluşturduğuna değinerek, “Sıra dışı bir atmosfer vardı. Ben de seviyorum böyle atmosferleri. Kendi takımları için iyi oluyor ama rakip ve hakem için zorlayıcı oluyor. Biz de böyle atmosferlerde oynamayı seviyoruz” açıklamasını yaptı.