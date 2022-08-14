Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Ermenistan Acil Servis Bakanlığı patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti. Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan enkaz altında mahsur kalan kişilerin sayılarının bilinmediğini bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.