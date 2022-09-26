Iğdır Azerbaycan Ev’inde Ermenilerin yaptıkları katliamlar belgelerle anlatıldı.

Iğdır Azerbaycan Ev’inde Ermenilerin yaptıkları katliamlar belgelerle anlatıldı.

Iğdır-Azerbaycan Evi’nde görgü tanıkların ağzında ve belgeler ile Ermenilerin yaptıkları katliamları anlatmak için akademisyenler ve vatandaşlar bir araya geldiler. Açılış konuşmasını yapan Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, “Ermeniler her dönemde fırsat bulduklarında kalleşliklerini devam ettirmektedirler. Geçmişte bu topraklarda yandaşlarının desteği ile sayısızca katliamlara imza atmışlardır. Tarihte hep kendilerini ekmek veren ve barındıran sahiplerine ihanet eden Ermeniler, nitekim işgal ettikleri Azerbaycan topraklarının Karabağ Zaferinden sonra yapılan anlaşmalara da sadık kalmayarak, ihlallerde bulunmaya devam etmektedirler. Tabi ki Güçlü Azerbaycan Ordusu anında karşılığı vermektedir. İki kardeş olan Türkiye ve Azerbaycan’ın birlik ve beraberliği ile güçlü orduları artık demir yumrukları ile vatan topraklarımıza göz diken düşmanları yok etme kudretine sahiptir. Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev’in dik duruşları ve yaptıkları icraatları ile dünyanın en iyi liderleri seviyesine ulaşmışlardır” dedi.

Daha sonra Sefer Aktaş’ın hazırladığı “Uzakta Kaldım” isimli kitabı tanıtıldı. Ermenilerin yaptıkları katliamları anlatan eski Türk toprakları olan Revan, İğdeli ve Canfida köylerinde yaşanan zulümlerden oluşan hatıralar da anlatıldı.Ziya Zakir Acar’ın İçimdeki Sız, Görenlerin Gözüyle Iğdır’da Ermeni Katliamlar, Can Araz (Tarihi Hatıralar) kitaplarından kısa belgeler sunuldu.

Programa katılan Sefer Aktaş, Av. Cafer Zor, Ecz. Nazım Karadağ, Müh. Kenan Karadağ, Serdar Ünsal yine belgeler ile Ermenilerin yaptıkları katliamları anlattılar.

Kitaplar imzalanarak gelen misafirlere dağıtıldı. Program sonunda şehitlerimiz rahmet ve minnetle alındı.