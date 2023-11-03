Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ermenek Devlet Hastanesi çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi.

İşaret dili eğitmeni Saliha Oğlakçı tarafından hastanenin toplantı salonunda verilen eğitime personelin tamamı katıldı. Verilen eğitimle ilgili bilgi veren Ermenek Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Rıdvan Tunç, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ile hastanemiz koordinasyonunda, hastanemizdeki sağlık çalışanlarımıza yönelik Halk Eğitim Merkezi işaret dili eğitmeni Saliha Oğlakçı tarafından eğitimi verildi. Bu eğitimlerdeki amaç, engelli vatandaşların işaret dili eğitimi almayan personellerle yaşadıkları iletişim sorunlarını çözmek. Engelli vatandaşların sağlık tesislerindeki hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmaları, sağlık problemlerini etkin bir şekilde anlatmalarında kolaylık sağlanması, tedavilerinin ivedilikle yapılması ve engelli vatandaşlara yönelik hizmet kalitesinin arttırılmasında etkin bir rol almaları amacı ile bu eğitimler verildi" dedi.