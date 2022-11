Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile Erzurum Yeni Medya Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen Kültür ve Turizm Haberciliği konulu panel yoğun katılımlı bir organizasyonla 15 Temmuz Milli İrade salonunda düzenlendi.

Katılım sertifikasının da verdiği panel öncesinde öğrencilerin salonu hınca hınç doldurması gözlerden kaçmadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Hüseyin Koçan, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Recep Küçükece, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve çok sayıda davetlinin katıldığı panel öncesinde şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Panelin Moderatörlüğünü Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz gerçekleştirdi. Proje Koordinatörlüğünü Abdurrahman Aksu’nun yaptığı organizasyonda Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Elif Kaya , Dr. Eda Turancı, İnternet Medyası Bilişim Federasyonu (İMEF) Başkanı Dr. Süleyman Basa, panelist olarak katıldılar.

Panelin ilk kürsü konuşmasını Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli yaptı. İspirli konuşmasında bir yıl önce kurulan derneğin çalışmalarına dikkat çekti. Çok kısa zamanda çok büyük çalışmalara imza attıklarını dile getiren İspirli, gazetecilik mesleğine katkı sağlamak için dernek yönetimi olarak yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını anlattı. ERMED’in bundan sonraki çalışmaları içinde proje hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen İspirli, “Bir yıl önce birkaç arkadaşımızla bu derneği faaliyete geçirdiğimizde sürekli çalışıp meslek mensupları ve mesleğin gelişimine katkı sağlamayı ahit etmiştik. Bugün geldiğimiz mesafede Erzurum’da en aktif dernek olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün burada gazetecilik mesleğine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz panele ev sahibi olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen paydaş kuruluşlarımız Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığı, Türkiye İnternet Medyası Birliğine, İnternet Medyası Bilişim Federasyonuna ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi borç biliyorum. Bunun dışında Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar ve Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan’a katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Almaz; Erzurum Kültür ve Turizm Şehridir

İkinci olarak söz alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ise panelin Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen çok kıymetli proje olduğunu belirterek, medyanın yasama, yürütme, ve yargıdan sonraki dördüncü güç olduğunu söyledi. Bunun dışında Erzurum’un basın geçmişine dikkat çeken Almaz, “Erzurum Kültür ve Turizmde büyük potansiyelleri bünyesinde barındırmaktadır. Zengin içeriklerimiz ve kültürel varlığımızın basın yayın kanalları ile tanıtımı çok önemlidir. Bunun yaygınlaştırılması için elimizden geleni yapmalıyız. Böylesi organizasyonlar kültür ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Başkan Uçar; Yerel Yönetimler Olarak Katkı Sunmaya Hazırız

Şehirlerin gelişmesinde yerel yönetimlerin, yerel yönetimlerin çalışmalarında ise medyanın önemine vurgu yapan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bu alanda her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi. Adeta açık hava müzesi olan Erzurum’un, tarihi eserlerinin yüzde 90’dan fazlasının Yakutiye sınırları içinde olduğunu dile getiren Uçar, “ Erzurum tarihi 6 bin yıl öncesine kadar olan bir şehir. Hemen her atılan yerimiz kültür ve tarih kokuyor. Tanıtım konusunda büyük mesafeler kat edildiğini düşünüyorum. Elbette yeterli değil. Yerel yönetimler olarak medyamızla birlikte tanıtımlar için her türlü çabayı göstermeliyiz” dedi.

Basa; Dijitalleşen Dünyada Habercilik Yeniden Tanımlanıyor

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Başkanı ve Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Sözcüsü Dr. Süleyman Basa, düzenlenen organizasyona bir süre önce Alanya’da trafik kazasında hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Amasya muhabiri Ferhat Lap’ın adının verildiğini hatırlattı. Ayrıca 2011 yılında 9 Kasım’da Van depreminde hayatını kaybeden DHA Erzurum muhabiri Sebahattin Yılmaz’ı anan Basa daha sonra teknolojideki gelişmelerin, her alanda olduğu gibi bilgi ve iletişim alanında da değişim ve dönüşümleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu süreçte, yeni medya, sosyal ağlar gibi kavramların hayatımıza girdiğini söyleyen Basa, “Bu, yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Habercilikte bu yönde habere erişim geleneksel medyadan yeni medyaya geçen bir dönüşüm dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, geleneksel medyanın dinamiklerini ve geleneksel haber yayma yöntemlerini dikkate alarak başlamıştır. Daha sonra geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş süreci tarihsel dinamikler dikkate alınarak değerlendirilerek basılı gazeteciliğin yeni medya ortamının dönüşümünden nasıl ve ne ölçüde etkilendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, habercilik alanında geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinin getirdiği değişimler literatür taraması çerçevesinde incelenmiş ve yeni medyanın haber oluşumundaki yenilikleri ortaya konulmuştur.” Diye konuştu.

Koçan; Medyanın Varlığı ve Etkisi İnkar Edilemez

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hüseyin Koçan ise yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin kültür varlıklarının gün yüzüne çıkarılmasında yaptıkları çalışmaları sıraladı. Özellikle kültür yolu çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapan Koçan, Başkan Sekmen’in bu konuda ki gayretlerini dile getirdi. Koçan, bu organizasyonun yapılmasında 7 ilden birinin Erzurum olarak seçilmesinden duydukları memnuniyeti de kaydetti.

Prof. Dr. Yılmaz; medya sürekli kendini yenilemek zorunda

Dünyamızda ve ülkemizde sürekli gelişen dijitalleşme ile habercilik konusunda yenilenmeler olduğuna dikkat çeken Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz, eğitim kurumları olarak öğrencilerin bu bilinçle yönlendirildiğini söyledi. Haber ömrünün şimdilerde çok kısa zaman dilimlerine düştüğüne dikkat çeken Yılmaz, “Artık 24 saat ömrü olan haberleri konuşmuyoruz. Anlık haber bir anda tüm dünyada dijitalleşme sayesinde kısa ömürlü oluyor. Öğrencilerimize bunun önemine anlatıp içerik üretmeleri konusunda destek sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Avşar; habercilikte başarı etik kurallar ile mümkün

HBVÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr Zakir Avşar, Gazetecilik Etik Kurallar ve Dezeformasyon konu başlığında şu ifadelere yer verdi:

“İnsan hakları konusunda bilgi vererek iletişim hakkı üzerine konuştu. İnternete erişimin insan hakkı mı temel Hak mı diye tartışma oldu yıllarca . Her ne olursa olsun iletişim güçlü bir saç ayağı. Devletler tüm insanlar için iletişime ulaşması için gerekli tüm alt yapıyı oluşturması lazım. 2. Ekran boyutu artık günümüzün 3’te 1’ini yer alıyor. Bu ekran başlarında veri alışverişi yapılıyor dolayısıyla devletler bu verileri de koruma ve sürdürme yükümlülüğü var. Özellikle kişisel verilerin korumasında da bu durum geçerli. Özgürlükler çok önemli olduğunu ve aynı zamanda o özgürlükleri kısıtlamadan işi yürütmek. Dolayısıyla devletlerin yasa koyucuların işleri zor. İlaç ve doz ayarını örnek göstererek enformasyona maruz kalmakta bir doz aşımı meselesidir. Haber ve içeriğin kontrolüne incelemesini de zaman anlamında şans olmadığı için yanlış ya da eksikliklerle ihmaller oluyor. Dışsal müdahale ve sansür konusunda da bilgi kirliliği var. Medya okur yazarlığı bu bağlamda önemli bir yer alıyor. Medya okuryazarlığı eleştirel değil içerik de üreterek bu süreci olumlu desteklememiz gerekiyor. Öğrencilere içerek üretmenin önemini anlatan Avşar, "gelişen dünyada içerik en önemli şey ve sizler de bu konuda çalışmalar yapın. Bakın İHA, Togg vb. birçok güzel çalışma var artık ülkemizde ve bir çok ülkeden de başarılı dolayısıyla bizler de üreten olmalıyız. Dezenformasyon yasası çıktı, bana göre, hak getirici bir yasadır. İnternet medyası artık günümüzün bir gerçeği ve bu gerçekten dolayı da internet medyası madem var, bir şekilde tanımlamamız, yasal bir zemine oturtmamız lazım. Asıl dezenformasyon yasa üzerinden gitti. Halbuki, siyaset bunu bu şekilde ele almayabilirdi. İnsan hakları kavramı vardır fakat insan hakları kavramı statik bir kavram değildir. İnsan hakları kavramı sürekli değişmekte, gelişmekte ve insan hakları çerçevesine giren hususlar da artmaktadır. Onun için yeni nesil insan hakları bağlamında internete erişim hakkı da tanımlanmıştır. Burada devletlere büyük bir görev düşmektedir ama başka bir görev daha vardır. Bu, erişimine imkân verdiğiniz, her insanınıza ulaştırdığınız internet altyapısında veri güvenliğini sağlamak da yine devletlerin ödevleri arasındadır. Hakkınızı ancak hukuk sistemi içerisinde ararsınız. Burada da devletler ödevlidir. Yapılan iş, doğru bir iştir. ‘Özgürlüğü önlüyor’ gibi bir yaklaşımın tam tersine, ‘Özgürlüklerimizi neyle koruyacağız?’ sorusunu aklımıza getirmelidir. Sizin özgürlüğünüz diğerinin özgürlüğünü ortadan kaldırabilir mi? Buna izin veremeyiz. Bu bakımdan, biz medya mensupları olarak çok hak getirici bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Özellikle dezenformasyon ve çocuk hakları konusunda da çok hak getirici düzenlemeler yapılmıştır.”

Panelistlerden HBVÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elif Kaya ve Dr. Eda Turancı ise Kültür ve Turizm haberciliği konusunda hazırladıkları sunumla bilgiler verdiler.

Panelin son aşamasında dinleyicilerden gelen sorular cevaplandırıldı. Panelistlere verilen plaket takdimiyle organizasyon sona erdi.