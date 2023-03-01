Erzurum Yeni Medya (ERMED) Derneğince depremde hayatını kaybeden gazeteciler ve depremzedeler için mevlidi şerif programı düzenlendi.

Erzurum Yeni Medya (ERMED) Derneğince depremde hayatını kaybeden gazeteciler ve depremzedeler için mevlidi şerif programı düzenlendi.

Ulu Camide düzenlenen program Hafız Süleyman Taşbaşı’nın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden gazeteciler ile hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okunup, dualar edildi.

ERMED Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli depremde 23 gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İspirli,deprem felaketinde hayatını kaybeden basın mensupları ve vatandaşlar için baş sağlığı dileğinde bulundu.

İspirli, yaşanan afetin tüm Türkiye’yi etkilediğini belirterek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

İspirli, "Tüm ülkemizi yasa boğan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden meslektaşlarımız ve vatandaşlarımıza rahmet diliyorum.Henüz kendilerinden haber alınamayan gazeteci meslektaşlarımız da var” dedi.

Gazetecilerin kentlerin hafızası olduğunu dile getiren ERMED Başkan İspirli, vefat eden gazetecilerin isimlerini şöyle sıraladı”Adıyaman’dan Burak Alkuş, Hidayet Özdemir, İskender Korkut, Kemal Öner, Muhammed Akan, Ruhi Akan,Yunus Emre Doğan, Zübeyir Pektaş, İsmail Hakkı Koçak, Fatih Bayın, Hatay’dan Ayşe Figen Arlı, Haluk Arlı, Burak Milli, Gökhan Aklan İzzet Nazlı, Neşet Alkan, Erhan Yılmaz,Mehmet Tekin Hasan Seid Okay, Kahramanmaraş’tan Mustafa Yüzbaşıoğlu, Aziz Çevlik, Fatih Nalbantbaşı, Adana’dan Meltem Özgen”

Mevlit programına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, depremzedeler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.