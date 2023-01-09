Erzurum Yeni Medya Derneğince (ERMED) 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Yeni Medya Derneğince (ERMED) 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ERMED Başkanı Gamze İspirli, dernek yönetim kurulu üyeleri ile vefat eden gazetecilerin aileleri ilk olarak vefat eden gazetecileri kabirleri başında ziyaret etti.

Kabir ziyaretine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz da katıldı. Vefat eden gazeteciler, kabirleri başında anılarak Kuran-ı Kerim okundu.

Yavuz, vefat eden gazetecilere rahmet dileyerek, Erzurum Yeni Medya Derneğinin anlamlı çalışmalara imza attığını ifade etti.

Daha sonra Mezarlıklar Şube Müdürü İlham Amaç’ı ziyaret eden ERMED Başkanı İspirli ve denek yönetim kurulu üyeleri, mezarlık hizmetleri hakkında bilgi alarak, vefat eden gazetecilerden ailesi Erzurum’da olmayanların mezarlıklarının bakım ve onarımını talep ettiler.

Şube Müdürü Amaç ise konuyla ilgili çalışma yapacakları söyledi.

Daha sonra vefat eden gazeteciler için Abdurrahman Gazi Camide Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Vefat eden Erzurumlu gazetecilerin isimleri tek tek zikredildi.

Mevlidi Şerif programının ardından basın açıklaması yapan ERMED Yönetim Kurulu Başkanı İspirli, derneğinin 2021 yılının Mart ayında faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, kuruldukları günden bugüne kadar vefa kavramına önem verdiklerini söyledi.

Kurulduğu günden beri önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan İspirli, şunları söyledi:

“Amacımız, medya mensupları arasında dayanışma ve sinerjiyi sağlayarak, topluma yararlı faaliyetlere imza atmak. İki yıllık süre içeresinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik, ilk olarak, derneğimizin tanıtımı konusunda geniş katılımlı lansman programı düzenleyerek, misyonumuzu kamuoyu ile paylaştık. Türk İnternet Medya Birliği ve Dünya Basın Federasyonuna üye olduk. Erzurum Yeni Medya Derneği olarak, kurulduğumuzdan bugüne vefa kavramına büyük önem verdik. Bugün burada vefat eden meslektaşlarımızın mevlidi şerif programıyla yad edeceğiz. Basın tarihinde önemli bir yere sahip olan Erzurum’da birçok başarılı gazeteci ve medya mensupları görev yapma imkânı buluşmuştur Erzurum doğunun babıalisidir. Ebediyete intikal eden meslektaşlarımız ve basın şehitlerimiz için bugün buradayız. Kentte yıllarca gazetecilik yapan deneyimli meslektaşlarımızı için ahde vefa buluşmaları programları düzenleyerek meslektaşlarımızı ziyaret edip, plaket takdim ediyoruz. Narman İlçesinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdik, STK’larla aylık bazda toplantılar düzenleyerek, medya buluşmalarını sağlamaya devam ediyoruz, kent protokolünü ziyaret ederek, medya konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Çeşitli hedef gruplara bilinçli medya kullanımı konusunda eğitimler veriyoruz, Kentteki sivil toplum kuruluşları ve STK’LARLA ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Erzurum Teknik Üniversitesi ile birlikte Erzurum’un kadın yöneticileri ortak akıl toplantısını gerçekleştirdik. Türk İnternet Medya Birliği bölge toplantısını Erzurum’da gerçekleştirerek, geniş katılımlı organizasyonlara imza atıyoruz. Gazetecilik alanında yeni medyayla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Hiç kimseyi ayrışmadan kapımız herkese açık oldu . Medya bir toplumun vitrinidir ve ortak aklın toplumda farkındalık oluşturmasında önemli bir role sahiptir.

Medyaya bir ömrü adayanları, gazete ve televizyon arşivlerinde yer alan meslektaşlarımızı yad etmek bizler için önemli bir ayrıcalık. Bugün tarihe not düşmüş meslektaşlarımızı anacağız.’’

Edebiyete intikal eden gazetecileri andık

Erzurum’da vefa kavramı konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini belirten İspirli, “Ebediyete intikal eden Yusuf Şenocak, Şeref Yılmaz, Durdemir Bilirdönmez, Seracattin Avar, Kemal Alyanak, İrfan Alyanak, Sadık Engin, Kamil Koşapınar, Tevfik Akan, Cevdet Yücel Söztutan, Sebahattin Yılmaz, Sayıl Narmanlıoğlu, Vehip Atalay, Adnan Vangölü, Güneri Tümer, Vahap Çolak ve ismini sayamadığımız daha niceleri. Bu şehir için haber peşinde bir ömrü feda etmiş meslektaşlarımız. Hepsinin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Çalışan, çalışmayan, tüm imkânsızlıklara rağmen fedakârca bu mesleği icra eden tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Programımıza destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyemize, Abdurrahman Gazi Cami İmam Hatibi Rıdvan Aras’a, Şehit Polis Özel hareket Kubilay Karaman Cami İmam Hatibi Ebubekir Yıldırım’a teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.