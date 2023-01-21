Menemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Emre Aydın, sırasıyla Aliağa FK, Didim Belediyespor, Çeşme Belediyespor, Torbalıspor, Kemalpaşaspor, Tire Belediyespor ve Alaçatıspor formalarını terletti. Başarılı savunma oyuncusu, Ermaş Muğlaspor Başkanı Ali Çakır’ın da hazır bulunduğu törenle kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ermaş Muğlaspor, ligin ilk devresinde Bölgesel Amatör Lig 10. Grup ekiplerinden Alaçatıspor formasını giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Emre Aydın’ı kadrosuna dahil etti. Ligin ilk yarısında 13 maçın tamamında ilk 11’de forma giyen Emre, takımı adına 2 gol kaydetti.

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