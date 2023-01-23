Futbola Denizlispor altyapısında başlayan Beytullah Daşel, sırasıyla Serinhisarspor, Kızılcabölükspor, Başkent Şafakspor FK ve Çivril Kıralan Demirspor formalarını terletti. Sol kanat oyuncusu Beytullah Daşel, Ermaş Muğlaspor Başkanı Ali Çakır’ın da hazır bulunduğu törenle yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Muğla’da nesli tükenmekte olan karakulaklar fotokapan ile görüntülendi

Muğla’da nesli tükenmekte olan karakulaklar fotokapan ile görüntülendi

Ermaş Muğlaspor, ligin ilk devresinde Çivril Kıralan Demirspor forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beytullah Daşel’i kadrosuna dahil etti. Daşel, ligin ilk devresinde oynadığı 8 maçta 5 gol kaydetti.

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