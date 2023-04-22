Ermaş Muğlaspor U-16 takımı Aydın’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakalarında ter dökecek.

Ermaş Muğlaspor U16 takımının da katılmaya hak kazandığı Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakaları 27-30 Nisan tarihleri arasında Aydın‘da yapılacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Şampiyonada 2 İzmir temsilcisi, 1 Manisa temsilcisi, 1 Isparta temsilcisi ve 1 de Denizli de temsilcisi yer alacak. Takımlar A ve B grubu olacak şekilde iki ayrı grupta maçlara çıkacak. Grup müsabakaları sonunda gruplarını lider tamamlayan iki takım final maçında karşılaşacak. Final müsabakasını kazanan ekip 2. Etap Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.