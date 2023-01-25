Ermaş Muğlaspor U-11 takımı Kuşadası’nda düzenlenen 5. Sömestr Cup futbol turnuvasına katıldı.

Ermaş Muğlaspor U-11 takımı Kuşadası’nda düzenlenen 5. Sömestr Cup futbol turnuvasına katıldı.

Turnuvada etkili bir mücadele ortaya koyan Ermaş Muğlaspor U-11 Antrenörü Sezai Aksoy’un öğrencileri, kendi etabında yer alan 16 takım arasında 7. oldu ve Gümüş kupada 3’üncülük elde etti. 16 takımlı turnuvada ilk 8 şu şekilde oluştu; Beşiktaş, Beylerbeyi, Balıkesirspor, Manisa FK, Altınordu, Altay, Ermaş Muğlaspor, Altıngenç (Altınordu B)