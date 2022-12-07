Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor şampiyonluk yolunda ligde, aralarında 1 puan fark kalan Sarayköyspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor şampiyonluk yolunda ligde, aralarında 1 puan fark kalan Sarayköyspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk parolası ile maçlara hazırlanan Ermaş Muğlaspor Pazar günü kendi sahasında aralarında 1 puan fark olan Sarayköyspor İle karşılaşacak. Muğla 48 Gençlik taraftarlar grubu tarafından yapılan açıklamada, ”Sen ben yok Muğlaspor var" sloganı ile bütün Muğla sevdalılarını Pazar günü saat 14.00 da oynanacak olan Ermaş Muğlaspor ile Sarayköy maçına davet edildi.