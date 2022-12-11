Ermaş Muğlaspor kendi evinde ağırladığı Sarayköyspor’u 5-1 mağlup etti.

Ermaş Muğlaspor kendi evinde ağırladığı Sarayköyspor’u 5-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 9.Grupt’ta mücadele eden ve şampiyonluk yolunda ligde aralarında 1 puan fark kalan Sarayköyspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelen Ermaş Muğlaspor 5-1’lik galibiyet ile ligde 4. sıraya yükseldi.

Ermaş Muğlaspor ’un gollerini DK 5,50,59,75 Sergen Şakirler ve Dk 8’de Ender Acar kaydetti. Sarayköyspor’u golünü ise 74.dakikada Doğukan Güngör’ün attı.