Bölgesel Amatör Lig 9. Gurupta lider olan Ermaş Muğlaspor kendi sahasında ligin 6. sırasında bulunan Yeşilovaspor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısında etkili olan rüzgar takımların oyun kurmasını zorlarken yerden kısa paslarla oyuna üstünlüğünü koyan Ermaş Muğlaspor yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. 45+1’de ceza alanı içine yapılan ortada Ermaş Muğlaspor kaptanı Fatih Gültekin kafasıyla topu ağlarla buluşturdu. İlk yarıda başka gol olmayınca Ermaş Muğlaspor soyunma odasına galip giden taraf oldu. Maçın ikinci yarısında DK. 84 te Yeşliovaspor Kerem Demir’in attığı gol ile beraberliği yakaladı. Ermaş Muğlaspor Yeşilovaspor maçından berabere ayrıldı.