Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta bugün oynanan Ermaş Muğlaspor ile Didim Belediyespor arasında oynan maçta Ermaş Muğlaspor kendi sahasında 2-0 mağlup oldu.

Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynan maçta dakika 20’de Yağız Suat Bolat’ın attığı gol ile Didim Belediyespor takımını 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayınca ilk yarı Didim Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya galibiyet isteği ile başlayan Ermaş Muğlaspor’un gösterdiği ataklarda sonuç bulamazken dakika 77’de Berkay Günay’ın attığı gol ile Didim Belediyespor skoru 2- 0’ taşıdı. Maçın geri kalan bölümlerinde gol sesi çıkmazken Didim Belediyespor maçı 2-0 galip tamamladı. Lider Ermaş Muğlaspor liderlik koltuğundan dördüncü sıraya düşerken şampiyonluk yolunda gözler Bornova FK maçına çevrildi.