Bölgesel Amatör Lig’de oynayan Ermaş Muğlaspor’un Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurulu, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Ermaş Muğlaspor’da yönetim Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Ermaş Muğlaspor’un olağanüstü genel kurulu, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. İlk toplantıda sonuç sağlanamadığı takdirde seçim, 31 Mayıs Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacak. Ermaş Muğlaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18.00’de Menteşe Konakaltı Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda, sonuç sağlanamaması halinde 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Tüm üyelerimizin katılımını önemle rica ederiz” denildi.