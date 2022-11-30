Liderlik yolunda ilerlemeyi hedefleyen Ermaş Muğlaspor 9. haftada Bornova FK’ya kendi sahasında son dakika yediği gol ile mağlup olan Ermaş Muğlaspor 10. haftada deplasmanda oynayacağı Davutlarspor karşılaşmasından galip gelmeyi hedefliyor. Ermaş Muğlaspor 10. haftada deplasmanda oynayacağı maç öncesinde Bülent Akça Tesisleri’nde antrenman gerçekleştirdi.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta mücadele eden ErmaşMuğlaspor 10. haftada deplasmanda oynayacağı Davutlarspor maçı hazırlıklarına başladı.

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