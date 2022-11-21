Ermaş Muğlaspor Didim Belediyespor galibiyeti sonrasında grupta ikinci sırada yer aldı.
Ermaş Muğlaspor Didim Belediyespor galibiyeti sonrasında grupta ikinci sırada yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Didim Belediyespor ile karşılaşan Ermaş Muğlaspor maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrılarak grubunda ikinci sırada yer aldı. Ermaş Muğlaspor’a galibiyetini getiren golleri 15’inci dakikada Sergen Şakirler, 28’de Kaan Aşnaz, 71’de Ender Acar ve 87’de Tahsin Kul kaydetti. Ligdeki son 6 karşılaşmanın 5’ini kazanan Ermaş Muğlaspor, topladığı 16 puanla ikinci sırada yer aldı.
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