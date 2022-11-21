Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Didim Belediyespor ile karşılaşan Ermaş Muğlaspor maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrılarak grubunda ikinci sırada yer aldı. Ermaş Muğlaspor’a galibiyetini getiren golleri 15’inci dakikada Sergen Şakirler, 28’de Kaan Aşnaz, 71’de Ender Acar ve 87’de Tahsin Kul kaydetti. Ligdeki son 6 karşılaşmanın 5’ini kazanan Ermaş Muğlaspor, topladığı 16 puanla ikinci sırada yer aldı.

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