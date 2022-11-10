Ermaş Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Musafa Ercan, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Ula’nın ilk mermer fabrikası olma özelliğinin yanında Ula’da eğitime yüzde 100 destek kampanyası çerçevesinde Hüseyin Ercan Ermaş Anadolu Lisesi kazandıran firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve çalışanları fabrika önünde toplanarak saat 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulundular.

Muğla’nın köklü mermer firmalarından Ermaş Mermer yönetici ve çalışanları Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yılında Ula’daki fabrikada saat 09.05’de saygı duruşunda bulundular.

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