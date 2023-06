Muğla’nın Ula İlçesi’nde 2014 yılında hayırsever Hüseyin Ercan varisleri tarafından yaptırılarak eğitim öğretime başlayan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Törende konuşan Emaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için daima sorumluluk üstleneceğiz” diyerek gençlerin kendilerini iyi yetiştirmesini istedi.

“İnsanlık için faydalı bireyler olarak yetişeceğinize inanıyorum”

Mezuniyet töreninde Muğla Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi öğrencilerine hitap ederek öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Gençliğinizin altından kalkamayacağı hiçbir engel yok. Her birinizin insanlık için faydalı bir birey olarak yetişeceğinize yürekten inanıyorum. Bizler de sevgili babamız Hüseyin Ercan’ın mirasını sahiplenerek sizin gibi daha nice öğrencimizi geleceğe hazırlamak için daima sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Dünyada en önemli ve en değerli yatırımın insana dolayısıyla eğitime yapılan yatırım olduğunu bu nedenle firma olarak eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Mustafa Ercan, mezun olan gençlere, kendilerini her zaman bu okulun bir parçası olarak görmelerini istedi.

Hayatın aslında bir sınav olduğunu ve insanoğlunun doğumdan itibaren sınavları aşarak bir yerlere geldiğini ifade eden Ercan, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevgisi ve değerleriyle yetişen her nesil umut vaat eder. Gençliğinizin altından kalkamayacağı hiçbir engel yok, bunu daima hatırlayın. Sizlerin bu emeklerin hakkını vereceğinize, her birinizin insanlık için faydalı bir birey olarak yetişeceğinize yürekten inanıyorum. Mezun olsanız da; okulunuzla öğretmenlerinizle bağınızı sürdürmeye ve kendinizi her zaman bu okulun bir parçası olarak görmeye devam etmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Babamız Hüseyin Ercan’ın mirasını sahiplenerek sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz”

Duygusal anların da yaşandığı mezuniyet töreninde, Ermaş Şirketler Grubu olarak eğitim camiasını desteklemeyi ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı her şeyin üstünde tutuklarını ifade eden Mustafa Ercan, “Rahmetle andığımız sevgili babamız Hüseyin Ercan, maddi ve manevi kalkınmanın ancak eğitim ve öğretimle sağlanabileceğine inanırdı. Bizler O’ndan bizlere miras kalan bu anlayışı sahiplenmeye ve kendisinin ismini yaşatan okulumuzun, sizin gibi daha nice öğrencimizi geleceğe hazırlaması için daima sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürü Değer Topuz, okul idarecileri ve velilerin de katıldığı tören, öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilip hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.