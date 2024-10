Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, söyleşi için geldiği 7. Kayseri Kitap Fuarı’nda yaptığı açıklamada, "Ne Kayserispor’un ne de Kayserispor gibi idare edilen kulüplerin daha iyi yerde olmasının imkanı yok" dedi.

Kayseri’de 7. kez düzenlenen Kitap Fuarı’nda eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, hayranlarıyla söyleşi yaptı. Söyleşide gelen soruları cevaplayan Toroğlu, futbol oynadığı ve hakemlik yaptığı dönemlerde yaşadığı en güzel ve zor hatıralarını da paylaştı.

"Bu nesli pamuklarda büyütmemiz lazım"

Etkinlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Kayseri’de düzenlenen kitap fuarının çok geniş ve güzel bir fuar olduğunu ifade ederek, "Öğrenciler okulları ile birlikte geliyorlar bu da çok iyi. Bu nesiller çok önemli. Bizim bu nesillere çok önem vermemiz lazım. Bu nesli pamuklarda büyütmemiz lazım. Bizim nesiller bazı şeylerde zorluk çekti ama bu nesillerin şansları var. Televizyon var, telefonlar var. Ancak bu avantajlar çok iyi yöne de çekebilir çok kötü yöne de çekebilir. Daha önemlisi de bu nesilleri spora çekmek lazım. Onun için de spor tesisleri yapacağız. Bütün belediyeler 60-70 yıldır hiç spor tesisi falan yapmadılar. Ben Ankara’da büyüdüm. Nerede boş yer var, oraya rant yaptılar, bina yaptılar. Ben 1973 yılında İngiltere’ye ilk maça gittiğimde uçaktan Londra’ya inerken, yeşil sahalar, çimler, parklar vardı. Bugün gittiğimde hala o alanları görüyorum. Ancak ben İstanbul’a ve Ankara’ya inerken, gençliğinde bıraktığım her yerin apartman olduğunu görüyorum. Bu rantı yapan kimler, tabii ki siyasiler bu kadar basit. Benim için C partisi yada X partisi önemli değil, siyasiler rant yaptılar, Türkiye’deki gençliğe önem vermediler. Şu anda gençlik onu yapıyor, bunu yapıyor diyorlar. Çocuklar ne yapacak. Çocuklar çimde oynasa elektriğini bırakır. Akşam evde güzel yatar, sütünü içer, yoğurdunu yer. Ancak adamlar burada büyümüyor ki gidiyor evlerinde alkol, uyuşturucu belki de sigara içiyor. Bunu da yapan 60 yıldır siyasilerimiz. Dediğim gibi benim için hiç fark etmiyor hangi görüşte ya da hangi partide olduğu. Bu konuda çok dertliyim" diye konuştu.

"Ne Kayserispor’un ne de Kayserispor gibi idare edilen kulüplerin daha iyi yerde olmasının imkanı yok"

Kayserispor’un daha iyi yerlerde olması gerektiğini ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını aktaran Toroğlu, "Kayserispor’un daha iyi yerlerde olması lazım. Ne Kayserispor’un ne de Kayserispor gibi idare edilen kulüplerin daha iyi yerlerde olmasına da imkan yok. Örneğin bizim Ankaragücü. Şu anda rezil bir yerde oynuyorlar ki oynasa her maçı en kötü 50 bin kişiye oynar. Kayseri gibi de değil her maçı 50 bin kişiye oynar. Ancak o antrenörü getirdiler, bu antrenörü getirdiler, kulübü boşalttılar ve sonunda hakem dövdüler. Şimdi 1. Lig’den çıkmaya uğraşıyorlar ama çıkamazlar. Bütün kulüplerin A.Ş. olması lazım. A.Ş. olurlarsa Türkiye’de futbol kurtulur. A.Ş. olmazlarsa küçük kulüpler batar, büyük kulüpler de Arap sermayesine gider. Bu çok net. Bunu göreceksiniz. Bunları yaşayacağız. Çok fazla sürmez. Beşiktaş, 2002’de Nevzat Demir Tesisleri’ni yapıyor. Bugüne kadar oraya suyu tankerlerle getiriyorlar. 1 kilometre ilerde belediye su getirmiş onu almıyorlar, tankerle getiriyorlar. Çünkü her getiren tankerden mangır kazanıyorlar. Bu Beşiktaş Kulübü, diğerlerini düşünmek istemiyorum. Acaba Kayserispor’un kaç TL borcu var? Kulüp başkanı geliyor. 3-4 sene çalışıyor, sonra gidiyor. Gittiğinde diyor ki, ’8-10 milyon Dolar alacağım var’. Bu adama, ’Senin 8 milyon Dolar alacağın var tamam. Peki sen ne iş yapıyorsun? Müteahhitsin, peki sen devlete görev sürence ne kadar vergi verdin? Bu parayı nereden kazandın da kulübe 8 milyon Dolar verdin’ diyen yok şu ana kadar. Türkiye’ye Icardi geliyor. Bir de Osimhen var. Ona kaç para veriyorlar? Burada aldığı parayı Avrupa’da birçok takım verirdi. Niye vermediler. Barcelona ya da daha düşük bir takım veremez mi, verir. Vergi kaçağı yüzünden Messi, İspanya’yı terk etti. Ronaldo, İspanya ve İtalya’yı terk etti. Futbolcular vergiden dolayı terk ediyorlar. Sen açıktan kese kağıdından verirsen terk etmezler" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Toroğlu, sevenlerine imza dağıttı.