TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ligde 3 maç aradan sonra kazandı ve play-off hattıyla arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, geçtiğimiz hafta alınan 3-0’lık Edirnespor mağlubiyetinden sonra teknik direktör Selahaddin Dinçel’le yollarını ayırıp takımın başına tekrar Erman Güraçar’ı getirdi. Ayağının tozuya Gümüşhane ekibi olan 1954 Kelkit Bld. maçına çıkan 48 yaşındaki teknik adam, takımının 3-0’lık net bir skorla kazanmasıyla yeni döneminin ilk 3 puanıyla tanışmış oldu. Bu sonuçla birlikte Kaf-Kaf, ligde 3 maçlık aradan sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 43’e yükselterek haftayı play-off hattının 1 basamak gerisinde tamamladı.

Güraçar yönetimindeki Karşıyaka, gelecek hafta ligin son sırasında bulunan Yomraspor’u evinde mağlup edip tekrar play-off hattına girmenin planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Öte yandan Kaf-Kaf, 1954 Kelkit Bld. galibiyetiyle birlikte 7 maç sonra deplasmanda kazanmayı başardı.