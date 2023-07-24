Erzurum Konfederasyonu (ERKON) yönetimi Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ı ziyaret etti.

İstanbul’da bulunan Erzurumluları bir araya getirmek için kurulan bir çok sivil kitle örgütünü içinde barındıran Erzurum Konfederasyonu , Erzurum’da bir takım etkinlik ve ziyaretlerde bulundu. Yakutiye Belediyesi’ni ziyaret eden ERKON heyetini misafir eden Başkan Mahmut Uçar, “Erzurum Konfederasyonu Başkanı Ali Murat Alatepe ve Yönetimi Belediyemize ziyarette bulundular. Şehrimizi her alanda başarılı bir şekilde temsil eden Erzurum Konfederasyonu Yönetimine ve tüm Erzurumlular Derneklerimize teşekkürlerimizi sunuyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz.