Erkiletspor U15 Takımı, 1’inci kademe grubunda şampiyon olarak adını 2. kademeye yazdırdı.

U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu’nda Aksaray’da mücadele eden Erkiletspor, oynadığı 3 maçı da kazanarak şampiyon oldu. Aksaray Dağılgan 1 Nolu Saha’da oynanan final maçında Erkiletspor rakibi Mersin Ormanspor’u 34 ve 47.dakikalarda Recep ve 54.dakika Fatih’in golleri ile 3-0 yenerek 1. kademe grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Final maçı sonrası büyük sevinç yaşayan Erkiletspor U15 takımı Kayseri’yi U15 Türkiye Şampiyonası’nda 2. kademe grubunda temsil edecek.