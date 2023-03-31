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Kayseri Büyükşehir, Başkan Büyükkılıç ile 4 yılda yatırım lideri oldu

Kayseri Büyükşehir, Başkan Büyükkılıç ile 4 yılda yatırım lideri oldu

Çorum Grubu’nda ilk maçına dün çıkan ve rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Erkiletspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan farklı bir galibiyetle ayrılarak şampiyonaya iyi başladı. Erkiletspor’u 40 Şehirgücüspor karşısında galibiyeti getiren golleri 19, 42, 60 ve 62. dakikalarda Recep Eryılmaz kaydetti.

U-14 Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi Çorum Grubu’nda temsil eden Erkiletspor, ilk maçında dün Kırşehir ekibi 40 Şehirgücüspor’u 4-0 mağlup etti.

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