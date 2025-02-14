Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir Erkenek Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan A.S. yönetimindeki 01 AER 908 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafiğin bir süreliğine kontrollü sağlandığı bölgede aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.