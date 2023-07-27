Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa’nın Alaşehir ilçesinde erkenci bir tür olan "Superior Seedless"te hasat başlarken, ihracat için de ilk tırlar yola çıktı.

Türkiye’de "Üzümün Başkenti" olarak adlandırılan Alaşehir’de, Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadından 15 gün önce hasadına başlanan "Superior Seedless" cinsi sofralık üzümde, hasat ve ihracat heyecanı yaşanmaya başladı. Hasadı yapılan üzümler, tırlara yüklenerek, başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Erkenci üzümünü satan üretici Sadık Tosun, "Bu tür üzümün bakımı ve giderleri yüksek. Erkenci ve turfanda olduğu için fiyatlar da iyi, üzümlerimiz de güzel" dedi.

Alaşehir Gümrük Müdürlüğünde ilk tırları yola çıkma töreninde konuşan Alaşehir Ticaret Borsası Hüseyin Soygür, "2023 yılı ilk erkenci Superior cinsi üzümün çıkış izni verildi. Bugünden itibaren üzümün ihracatına başladık. Geçen yıl 10 bin ton civarında olan erkence üzümün bu yılda 10 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Geçen yıl Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 350 bin ton yaş sebze meyve ve tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Net olarak 600 milyon dolar gelir elde edilmektedir. Geçen yıl 186 bin ton yaş üzüm üretimi yapıldı. Bu sene de bu rakama ulaşmaya çalışacağız. Aşırı yağışlardan dolayı üzümün kalitesinde ve rekoltesinde düşüşler olacaktır. Türkiye yaş üzüm yetiştiriciliğinde dünyada 5 ülkeden birisiydi, bugün bu rakam 14’e çıkmıştır. Rekabet şansımız gün geçtikçe zorlaşıyor. Üreticilerimizin daha kaliteli daha iyi ürün yetiştirmesi gerekmektedir. Bu hava şartlarından üreticilerimizin mağdur olduğu hayat pahalılığından dolayı girdi maliyetleri arttığından dolayı masrafları çok yüksek olmuştur. Onun için devletimizden taban fiyatı ve yaş üzüm fiyatlarında destek bekliyoruz" dedi.

Soygür, konuşmasında 2022 yılında Sultaniye üzümü başta olmak üzere, diğer sofralık üzüm çeşitleri ile nar, şeftali, kiraz, kayısı ve incir gibi toplam 76 kalem üründen 79 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.