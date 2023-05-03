Aydın’ın Didim ilçesinde erkenci kayısı çeşidi olan bahçelerde hastalık ve zararlıların yanı sıra Akdeniz sineğine karşı kontroller yapıldı.

Baharın gelmesiyle birlikte önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarımsal faaliyetler de başladı. Bu çerçevede harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde, tarımın kalitesini ve ürünlerin verimliliğinin artırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Aydın’ın Didim ilçesinde de erkenci çeşit kayısı olarak bilinen kayısı bahçelerinde hareketlilik devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçelerde hastalık ve zararlı kontrollerine başladı. Erkenci kayısıların Akdeniz meyve sineğinden korunması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde ekipler, çiftçileri de bilgilendirdi.

Kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalık ve zararlılarla etkin mücadele yapmak amacıyla gerçekleştirilen kontroller ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Erkenci kayısı yaygınlaştırma projesi çerçevesinde dikimi yapılan bahçelerde Akdeniz meyve sineği kontrolü yapılarak çiftçiler bilgilendirildi” ifadeleri yer aldı.