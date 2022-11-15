Daha sonra "Kadına El Kalkamaz ve KADES" broşürleri dağıtıldı.

Eğitimde ayrıca Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet modelleri ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Lüleburgaz ilçe merkez ve köylerindeki muhtarlara yönelik "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" eğitimi gerçekleşti.

Kırklareli’nde muhtarlara yönelik "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" eğitimi verildi.

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